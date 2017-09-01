Елизавета Солонченко подпишет соглашение о проведении Международного литературного фестиваля им.Максима Горького 14 сентября

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, Олег Рой и Дмитрий Бирман подпишут трёхстороннее соглашение о проведении ежегодного Международного литературного фестиваля имени Максима Горького. Об этом сообщают организаторы фестиваля.
Фестиваль приурочен к 150-летнему юбилею писателя. Программа фестиваля включает в себя литературные конференции, круглые столы, мастер-классы по поэзии, прозе, драматургии, по изданию книг и литературному брендингу, творческие встречи с известными писателями, переводчиками, издателями.
"Инициатива проведения литературного форума принадлежит нижегородскому писателю и поэту, председателю Совета Нижегородской региональной благотворительной общественной организации "Дорога добра" Дмитрию Бирману. В марте этого года по его инициативе в Нижнем Новгороде уже собирались известные писатели, журналисты и актеры на первом Международном литературном фестивале им. М.Горького. Сейчас принято решение сделать этот литературный форум в Нижнем Новгороде регулярным", - говорится в пресс-релизе.
"Мы уже провели своего рода генеральную репетицию перед юбилейным годом Горького. Планируем сделать его ежегодным, чтобы он мог служить своеобразным брендом Нижнего Новгорода. Поэтому мы решили не делать фестиваль узконаправленным, а охватить все литературные виды и жанры", - рассказал Дмитрий Бирман.
"Очень хочу, чтобы в следующем году этот фестиваль был продолжен. Хочется, чтобы организаторы фестиваля, нижегородские деятели культуры сделали летние сессии, потому что хочется увидеть нижегородскую вашу землю тогда, когда она во всей красе — летом", — сказал член попечительского совета фестиваля им. Горького Олег Рой.
Подписание трёхстороннего соглашения с участием главы Нижнего Новгорода назначено на 14 сентября.
Как сообщают организаторы, свое участие в Фестивале уже подтвердили такие знаменитые писатели как Олег Рой, Мария Арбатова, Елена Крюкова. Планируется, что Международный литературный фестиваль имени М.Горького-2018 будет проходить с 26 по 31 марта, а в ближайшие дни состоится Осенняя сессия фестиваля.
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