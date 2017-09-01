Нижегородская область получит от минпромторга РФ 25 автомобилей скорой помощи в 2017 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Нижегородская область получит от минпромторга РФ 25 автомобилей скорой помощи в 2017 году. Об этом сообщается в материалах на сайте правительства России 7 сентября 2017 года.

Согласно информации, 6 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым в текущем году в 75 регионов будет поставлено 1 150 автомобилей скорой медицинской помощи. Для этого Мминпромторгу России было направлено 3 млрд рублей из резервного фонда. Автобусы будут приобретаться у ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" и ООО "УАЗ". ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" поставит регионам 781 автомобиль.

Для Нижегородской области будет закуплено 15 заднеприводных и десять полноприводных автомобилей.

Напомним, в октябре 2016 года сообщалось, что ООО "Автозавод "ГАЗ" привлекает кредит в 1 млрд 655 млн рублей для выполнения государственных контрактов на поставку 825 автомобилей скорой помощи и 1 135 школьных автобусов.