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Экономика

Нижегородская администрация планирует установку 350 "умных" остановок к маю 2018 года

07 сентября 2017 19:16  [10] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует установку 350 "умных" остановок к маю 2018 года. Об этом журналистам сообщил первый заместитель сити-менеджера Сергей Миронов после заседания комиссии гордумы по имуществу 7 сентября 2017 года.

Замдиректора департамента транспорта Валерий Лунев сообщил сегодня, что инвестору после конкурса на право заключения концессионного соглашения планируется передать на семь лет диспетчерский пункт на ул. Долгополова и 107 остановочных муниципальных павильонов для модернизации.

"Всего будут оснащены 350 остановочных комплексов. Предварительная сумма вложений – 1,2 млрд рублей. "Умные остановки", в частности, предусматривают бесплатный WI-FI, возможность заказа такси и бронирования гостиниц, кнопки экстренного вызова", - отметил Валерий Лунев.

После заседания комиссии Сергей Миронов сообщил журналистам, что данная концессия – первый шаг к модернизации всех остановок в городе.

"Эти 350 остановок больше всего привязаны к маршрутам клиентских групп FIFA и будут установлены к маю 2018 года. Следующий шаг – модернизация еще 350, может 500. Перед администрацией города стоит задача все 2,2 тысячи остановок привести в должный вид", - добавил он.

Он также отметил, что, если решение о концессии на сентябрьском заседании Думы Нижнего Новгорода поддержат депутаты – в течение месяца планируется объявить конкурс на право заключения концессионного соглашения.

"Интерес концессионера в том, чтобы использовать данные остановки в течение семи лет в формате рекламной поверхности", - отметил Сергей Миронов.

Ранее нижегородская администрация обещала возобновить работу электронных табло на остановках общественного транспорта.

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