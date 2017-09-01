Нижегородская администрация планирует установку 350 "умных" остановок к маю 2018 года Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует установку 350 "умных" остановок к маю 2018 года. Об этом журналистам сообщил первый заместитель сити-менеджера Сергей Миронов после заседания комиссии гордумы по имуществу 7 сентября 2017 года.



Замдиректора департамента транспорта Валерий Лунев сообщил сегодня, что инвестору после конкурса на право заключения концессионного соглашения планируется передать на семь лет диспетчерский пункт на ул. Долгополова и 107 остановочных муниципальных павильонов для модернизации.



"Всего будут оснащены 350 остановочных комплексов. Предварительная сумма вложений – 1,2 млрд рублей. "Умные остановки", в частности, предусматривают бесплатный WI-FI, возможность заказа такси и бронирования гостиниц, кнопки экстренного вызова", - отметил Валерий Лунев.



После заседания комиссии Сергей Миронов сообщил журналистам, что данная концессия – первый шаг к модернизации всех остановок в городе.



"Эти 350 остановок больше всего привязаны к маршрутам клиентских групп FIFA и будут установлены к маю 2018 года. Следующий шаг – модернизация еще 350, может 500. Перед администрацией города стоит задача все 2,2 тысячи остановок привести в должный вид", - добавил он.



Он также отметил, что, если решение о концессии на сентябрьском заседании Думы Нижнего Новгорода поддержат депутаты – в течение месяца планируется объявить конкурс на право заключения концессионного соглашения.



"Интерес концессионера в том, чтобы использовать данные остановки в течение семи лет в формате рекламной поверхности", - отметил Сергей Миронов.



Ранее нижегородская администрация обещала возобновить работу электронных табло на остановках общественного транспорта.