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Происшествия

Участковый Канавинского района Нижнего Новгорода помещен под арест из-за подозрения во взятке в 10 тысяч рублей

08 сентября 2017 09:29  [45] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Участковый Канавинского района Нижнего Новгорода помещен под домашний арест в связи с подозрением в получении взятки в 10 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 8 сентября 2017 года.

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток, то есть по 4 ноября 2017 года включительно", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 сентября 2017 года обвиняемый, находясь в отделении полиции, при исполнении своих служебных обязанностей получил взятку в сумме 10 тысяч рублей за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений.

Его действия были квалифицированы по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица).

Обвиняемый вину в совершении преступления признает.

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Теги:
Взятка Суд
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