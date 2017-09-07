Суд сообщает о непризнании вины подозреваемым во взяточничестве главой Кстовской администрации Нижегородской области Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Задержанный по подозрению в получении взятки глава администрации Кстовского района Нижегородской области Кирилл Культин не признает своей вины. Объединенная пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области 8 сентября 2017 года сообщила, что ему предъявлено обвинение. По информации суда, вину в совершении инкриминируемого преступления он не признал, пояснив, что взяток не получал.



В сообщении говорится, что арбитражный суд Нижегородской области в 2014 году признал банкротом МУП "Водоканал", в отношении его имущества было открыто конкурсное производство.



Как сообщает ОПС, с февраля 2017 года по 6 сентября 2017 года глава администрации Кстовского района получил сведения о намерении председателя комитета кредиторов МУП "Водоканал" Кстовского района осуществить замещение активов муниципального предприятия путем создания ПАО, а также организовать торги по продаже оставшейся части имущества должника.



Также в сообщении говорится, что подозреваемый решил использовать свои должностные полномочия вопреки интересам службы для получения от председателя комитета кредиторов взятки в 1,5 млн рублей за способствование совершению законных действий по формированию состава имущества, состоящего на балансовом учете водоканала, в целях проведения процедуры торгов по продаже не вошедшего в уставный фонд ПАО имущества должника и передачи его в собственность Кстовского муниципального района в случае, если оно не будет продано.



Напомним, 7 сентября стало известно, что следователи задержали главу администрации Кстовского района Кирилла Культина по подозрению в получении взятки. По версии следствия, 6 сентября в одном из ресторанов Нижнего Новгорода подозреваемый получил от председателя комитета кредиторов МУП "Водоканал" Кстовского района взятку в сумме 1,5 млн рублей за способствование проведению банкротства муниципального предприятия.