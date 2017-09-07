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Бизнес

Нижегородский завод "Красное Сормово" спустил на воду второе построенное для "БФ Танкер" судно проекта RST-27М

08 сентября 2017 14:14  [61] Бизнес
Судно проекта RST-27М

Судно проекта RST-27М

Фото: пресс-служба ПАО "Завод "Красное Сормово"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Завод "Красное Сормово" (АО, Нижний Новгород) спустил на воду второе построенное для "БФ Танкер" (Санкт-Петербург) судно проекта RST-27М. Об этом сообщается на сайте петербургской компании 8 сентября 2017 года.

Согласно информации, судно представляет собой танкер-химовоз и имеет усиленную морскую функцию. "Суда данного проекта обладают увеличенной на 800 тонн грузоподъемностью (по сравнению с проектом RST27), способны перевозить нефть и нефтепродукты, пищевые масла, также продукты нефтехимии, обеспечивая в одном рейсе перевозку трех сортов груза", - говорится в сообщении.

Всего для "БФ Танкер" завод "Красное Сормово" построит пять суден этого проекта. Соответствующий контракт был подписан между предприятием, "БФ Танкер" и Государственной транспортной лизинговой компанией, выступающей заказчиком, в конце 2016 года. Первое судно проекта было спущено на воду в июле 2017 года.

СПРАВКА:
АО "Завод "Красное Сормово" – российский судостроительный завод, основан в 1849 году. По данным на конец сентября 2015 года уставный капитал завода составлял 1,498 млрд рублей и разделялся на 374,451 тысячи обыкновенных и 1,123 млрд привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 61,55% голосующих акций принадлежало ГК "Морские и нефтегазовые проекты", 33,53% - АО "Западный центр судостроения".

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