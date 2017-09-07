Жители Канавинского района Нижнего Новгорода очистили подъезды домов от объявлений Общество

Фото: пресс-служба администрации Канавинского района

Жители Канавинского района Нижнего Новгорода очистили подъезды домов от объявлений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Канавинского района 8 сентября 2017 года.

"Участие жителей обеспечивает проекту бережное отношение со стороны населения, формирует представление, что комфортная среда района создается во взаимодействии власти и жителей", - сказал исполняющий обязанности главы администрации района Михаил Шаров, слова которого приводятся в сообщении.

Мероприятие прошло в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды".

В реализации этой программы участвуют пять территорий района. Сейчас проводится установка асфальтовых покрытий дорог, тротуаров, парковочных карманов.

Напомним, что правительство Нижегородской области направит 695 млн рублей на программу формирования комфортной городской среды в 2018/22 годах.