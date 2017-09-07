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Общество

Дольщики ЖК "Новинки СмартСити" планируют провести митинг в Нижнем Новгороде 16 сентября

10 сентября 2017 11:40  [60] Общество
Дольщики ЖК Новинки СмартСити планируют провести митинг в Нижнем Новгороде 16 сентября

Дольщики ЖК Новинки СмартСити планируют провести митинг в Нижнем Новгороде 16 сентября

Фото: предоставлено организаторами мероприятия

Дольщики ЖК "Новинки СмартСити" планируют провести митинг в Нижнем Новгороде 16 сентября 2017 года. Об этом сообщает инициативная группа дольщиков.

По информации организаторов, мероприятие будет проходить на площади Ленина с 12:00 до 15:00.

"Митинг будет проведен под лозунгом "Бездомные дети дольщиков". На митинге планируется подписать резолюцию, отдельное письмо президенту РФ, письмо в Сбербанк с просьбой о помощи ипотечным заемщикам "Смарт Сити", - говорится в сообщении.

Напомним, что 7 июля 2017 года гендиректор и директор ООО "Квартстрой Центр" в Нижнем Новгороде были арестованы по подозрению в совершении преступления по ч.2 ст.200.3 УК РФ по факту привлечения денег дольщиков жилого комплекса "Новинки Смарт Сити" с нарушением законодательства РФ об участии в долевом строительстве. Срок ареста – до 12 октября 2017 года.

Как сообщалось ранее, министерство строительства Нижегородской области ищет инвесторов для достройки объектов "Квартстроя". Регион направил предложения по федеральным участкам, которые могут заинтересовать компании, готовые взять на себя достройку объектов.

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