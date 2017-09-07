Около 7% избирателей проголосовали на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по данным на 12:00 Политика

Около 7% избирателей проголосовали на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по данным на 12:00 Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 7% избирателей проголосовали на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по данным на 12:00. Об этом сообщает избирательная комиссия Нижнего Новгорода.

Согласно информации, по данным на 12:00 участие в голосовании приняли 5 844 нижегородца, что составляет 6,94% от общего числа избирателей.

"Самая высокая явка – 2 218 проголосовавших (7,8%) - зарегистрирована в Советском районе, чуть менее активно голосуют избиратели Московского района – 2075 нижегородцев (7,59%) отдали свои голоса за тех или иных кандидатов. В числе отстающих по явке избирателей по-прежнему остается Нижегородский район – 1 551 проголосовавший (5,45%). Жалоб в городскую избирательную комиссию по данным на 12:00 не поступало, нарушений, связанных с ходом голосования, не выявлено", - отмечается в сообщении.

По уточненным спискам в Нижнем Новгороде на 44 участках зарегистрировано 84 213 избирателей, 3 801 (4,51%) из них проголосовали досрочно.

Напомним, что в Нижнем Новгороде будут избраны депутаты по округам №№18, 27, 31. Изначально на три вакантных мандата документы подали 34 человека. После регистрации кандидатов осталось 15, на день голосования – 14 (директор ООО "Бизнес Центр" Михаил Виноградов выбыл после регистрации).