Выборы депутатов муниципальных парламентов стартовали в Нижегородской области Политика

Здания Гордум Дзержинска, Нижнего Новгорода, Кстова, Арзамаса Фото: с сайта Думы Дзержинска, НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Выборы депутатов муниципальных парламентов стартовали в Нижегородской области.

10 сентября 2017 года пройдут выборы в Гордумы г.Кстово, Первомайска, в совет депутатов г.о.г. Шахунья, поселковый совет п.Ардатов. Кроме того, сегодня в регионе состоятся довыборы в Нижнем Новгороде, а также Арзамасе и Дзержинске. Всего выборы и довыборы пройдут в 65 муниципальных образованиях.



Согласно информации областной избирательной комиссии, жителям предстоит выбрать 172 депутатов представительных органов муниципальных образований (все депутаты представительных органов поселений и городских округов избираются только по одномандатным округам).

В Нижнем Новгороде будут избраны депутаты по округам №№18, 27, 31. Изначально на три вакантных мандата документы подали 34 человека. После регистрации кандидатов осталось 15, на день голосования – 14 (директор ООО "Бизнес Центр" Михаил Виноградов выбыл после регистрации).

В Арзамасе на депутатский мандат по округу №24 претендуют четверо кандидатов из восьми изначально заявившихся, в Дзержинске по округу №35 – все пятеро (регистрация члена Общественной палаты Андрея Блохина была восстановлена решением вышестоящей ИК).

Выборы по всем 20-ти избирательным округам пройдут сегодня в г.Кстово. Изначально документы на выдвижение подал 101 человек, зарегистрировано было 95, на день голосования осталось 87. Трое, в частности, были сняты по решению суда (в их числе – пока еще действующий депутат Гордумы Олег Захаров). По округу №13 после регистрации выбыли два "партийных" кандидата: Наталья Рудникова (КПРФ) и Александр Викулов (ЛДПР), в выборах в итоге примут участие самовыдвиженцы Виктор Углов и Вера Фролова, а также единоросс, гендиректор ОАО "Международная Олимпийская Академия Спорта" Владимир Кузнецов.

В Первомайске выборы пройдут по 15-ти округам, на которые изначально заявились 34 человека. На день голосования кандидатов осталось 28. По четырем округам (№№1,7,11,15) в выборах примут участие только по одному человеку. В сентябре 2016 года в избирательной комиссии Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" поясняли, что на муниципальных выборах допускается голосование по одной кандидатуре.

"В таком случае в бюллетенях будет указана только одна фамилия, и избиратели смогут проголосовать "за" или "против" такого кандидата. Если более 50% проголосовавших отдадут свой голос за него – кандидат будет избран", - рассказали тогда в избиркоме.

В Шахунье из 96 изначально подавших заявки кандидатов в выборах по 26 округам примут участие 77 человек. В выборах принимает участие глава МСУ Шахуньи Олег Дахно.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.