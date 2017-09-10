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Спорт

Более 100 спортсменов приняли участие в VII этапе Национальной парусной лиги в Нижнем Новгороде

11 сентября 2017 10:41  [41] Спорт

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

Более 100 спортсменов приняли участие в VII этапе Национальной парусной лиги, который состоялся в Нижнем Новгороде 8-10 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

В торжественном открытии приняли участие губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, председатель Законодательного собрания ЕвгенийЛебедев, заместители председателя регионального парламента Александр Табачников и Ольга Щетинина.

Согласно информации, на соревнования приехали более 100 спортсменов в составе 21 команды из России, среди которых победители и призеры олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, члены олимпийской сборной РФ. В 2017 году соревнования яхтсменов в рамках Национальной парусной лиги уже прошли в Сочи, Севастополе, Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

В ходе мероприятия Евгений Лебедев отметил, что Национальная парусная лига впервые проводится в Нижнем Новгороде, в акватории Волги. Также он добавил, что это очень символично, поскольку происходит в год 350-летия российского государственного кораблестроения. "Яхтинг – это образ жизни, для которого нет ограничений ни по полу, ни по возрасту. В этом виде спорта могут проявить себя не только мужчины, но и девушки, и даже дети. Например, у нас в Нижнем Новгороде очень популярна Международная детская парусная регата, в которой принимают участие школьники из разных стран. Губернатор озвучил планы о строительстве школы для яхтинга. Я очень надеюсь, что сбудется мечта тысячи нижегородцев, которые хотят заниматься этим видом спорта", - заявил Евгений Лебедев.

"В моем представлении яхтинг - это один из лучших видов спорта, потому что он формирует командный дух, учит принимать самостоятельные решения, формирует инженерный склад ума", - добавил заместитель председателя Закcобрания Александр Табачников.

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