Николай Носов назначен исполняющим обязанности главы администрации Кстовского района Нижегородской области Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Николай Носов назначен исполняющим обязанности главы администрации Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании Земского собрания района 11 сентября 2017 года.

В заседании приняли участие 26 из 31 депутата. Единогласным решением на должность врио главы был назначен первый заместитель Кирилла Культина Николай Носов.

После заседания он заявил журналистам, что администрация продолжит работать в штатном режиме. "Готовимся к отопительному сезону, на процедуре объединения администраций арест Кирилла Культина не скажется", - отметил он.

Напомним, что 8 сентября 2017 года глава администрации Кстовского района был арестован по подозрению в получении взятки. По версии следствия, 6 сентября в одном из ресторанов Нижнего Новгорода подозреваемый получил от председателя комитета кредиторов МУП "Водоканал" Кстовского района взятку в сумме 1,5 млн рублей за способствование проведению банкротства муниципального предприятия.

Источник НИА "Нижний Новгород" в окружении Кирилла Культина заявил, что деньги, которые следствие трактует как взятку, ему могли подбросить. "У него была встреча, он выходил на ней, а затем в его вещах нашли деньги. Его отпечатков на них нет. Деньги нашли, а как они туда попали – следствию ещё предстоит выяснить", - добавил источник.