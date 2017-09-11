Нижегородская администрация планирует установить отреставрированный памятник Горькому на новом месте до конца октября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Администрация Нижнего Новгорода планирует установить отреставрированный памятник Максиму Горькому на новом месте до конца октября. Об этом заместитель главы администрации Сергей Миронов сообщил журналистам 11 сентября 2017 года.



"Продолжается голосование по выбору места размещения памятника. Оно завершится к концу этой недели. Учитывая, что необходимо разрабатывать проект под фундамент, надеюсь, мы этот памятник установим до конца октября", - отметил Миронов, добавив, что реконструкция памятника уже завершена.



Напомним, главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков предложил три места, где можно было бы разместить отреставрированный памятник авторства скульптора Андрея Кикина: сквер по улице Ефремова, д.2, площадка перед кинотеатром "Буревестник" и центральная часть сквера на ул. Ковалихинская.



Напомним также, что горадминистрация о намерении восстановить памятник сообщила в марте 2017 года.