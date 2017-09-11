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Происшествия

Правоохранители задержали подозреваемого в обезглавливании сожительницы нижегородца

11 сентября 2017 14:53  [65] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Правоохранители задержали подозреваемого в обезглавливании сожительницы нижегородца. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 11 сентября 2017 года.

Как сообщалось ранее, тело погибшей 41-летней женщины было обнаружено 7 сентября 2017 года при выезде сотрудников правоохранительных органов по сообщению жительницы дома на улице Бориса Панина о том, что в подъезде присутствует резкий запах разложения. В одной из квартир было обнаружено обезглавленное тело хозяйки помещения. По данному факту следователями сотрудниками СК России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Согласно информации, по подозрению в совершении данного преступления был задержан 38-летний сожитель погибшей женщины. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. "Подозреваемый сообщил, что убил свою сожительницу 27 августа 2017 года в ходе ссоры, произошедшей на почве ревности", - отмечает пресс-служба следственного управления.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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