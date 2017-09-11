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Экономика

ООО "Фрегат" займется созданием дендрария в Выксе Нижегородской области

11 сентября 2017 15:03  [53] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Фрегат" займется созданием дендрария в Выксе Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 8 сентября 2017 года.

Согласно информации, компания из Нижнего Новгорода стала единственным участником аукциона. Комиссия сочла заявку ООО "Фрегат" соответствующей всем необходимым требованиям. Торги были признаны несостоявшимися. Напомним, начальная (максимальная) цена контракта была указана в размере 6,2 млн рублей. В течение двух месяцев подрядчик должен будет высадить в парке 499 экземпляров деревьев и кустарников. На плане дендрария также предлагаются места для устройства цветников. Дорожки будут покрыты камнем или брусчаткой. Кроме того, планируется установить скамьи, урны, перголы (конструкции для лиан), элементы навигации, таблички с названиями растений и ограждение по периметру.

Средства на эти цели пойдут из местного (246 тысяч рублей), областного (3,174 млн рублей) и федерального (2,826 млн рублей) бюджетов.

СПРАВКА:
Учредителями ООО "Фрегат" являются Корягины Антон Сергеевич и Сергей Иванович, а также Денис Яшнов. Уставный капитал – 12 тысяч рублей. Основной вид деятельности компании – электромонтажные работы. Среди дополнительных видов деятельности числятся строительство зданий, дорог, водных сооружений, земляные работы, бурение и прочее.

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