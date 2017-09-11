ООО "Промсвет" отремонтирует освещение вокруг Мещерского озера в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Промсвет" отремонтирует систему освещения вокруг Мещерского озера в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 6 сентября 2017 года.



Согласно информации, на участие в торгах, назначенных на 11 сентября, поступила только одна заявка. Комиссия сочла заявку ООО "Промсвет" соответствующей всем необходимым требованиям. Торги были признаны несостоявшимися. Напомним, начальная (максимальная) цена контракта была указана в размере 14,2 млн рублей. В течение полутора месяцев подрядчик должен будет провести ремонт системы освещения по ул. Карла Маркса, Бетанкура и Мещерскому бульвару. Ремонт проводится в рамках программы "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода".



Напомним, благоустройством территории вокруг Мещерского озера займется ООО "Дорожник". Компания запросил за свои услуги 194,5 млн рублей при начальной цене контракта в 195,4 млн рублей.



СПРАВКА:

Учредителями ООО "Промсвет" являются Игорь Митряев и Валерий Нечаев. Уставный капитал – 47 950 рублей. Основной вид деятельности – электромонтажные работы.