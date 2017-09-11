Председателем НКО "Общественная палата Нижнего Новгорода" был избран Борис Селезнёв Общество

Председателем НКО "Общественная палата Нижнего Новгорода" был избран Борис Селезнёв. Как сообщили в организации, первое заседание НКО состоялось 8 сентября 2017 года.

Единогласным решением членов палаты, ее председателем был избран член правления нижегородской организации Союза писателей России, главный редактор литературного журнала "Арина" Борис Селезнев. В состав исполкома ОПНН вошли: Светлана Андрианова (проект "Радость материнства"), Александр Батурин (Совет молодых адвокатов), Владимир Зотов (юрист), Руслан Зырянов (спортивный менеджер), руководителем был выбран член АНО "Футбольный клуб "Нижний Новгород" Руслан Зырянов. Ещё три места в исполкоме оставлены вакантными для новых членов организации.

В состав ревизионной комиссии вошли: Игорь Горелов (Федерация футбола Нижнего Новгорода), Елена Колпакова (движение "Поможем реке"). Третье место было решено оставить вакантным.

"Членам Исполкома было поручено подготовить к следующему заседанию Общественной палаты Нижнего Новгорода предложения по приоритетным направлениям работы палаты на конец 2017 и начало 2018 года. В конце мероприятия было принято решение проводить заседания не реже, чем один раз в месяц. Заседания Исполкома ОПНН будут проходить один раз в две недели", - говорится в сообщении.

Члены НКО "Общественная палата Нижнего Новгорода":

1.Селезнев Борис Анатольевич (член правления Нижегородской областной организации Союза писателей России, главный редактор литературного альманаха "Арина")

2.Садовникова Ирина Николаевна (Ассоциация предпринимательства Ленинского района)

3.Войнова Ирина Александровна (член "Опоры России", эксперт Общероссийского народного фронта)

4.Симонова Наталья Реамировна (нижегородская общественная благотворительная организация "Забота")

5.Корнеева Елена Ивановна (Ассоциация рестораторов и отельеров Нижегородской области)

6.Борисова Ирина Дмитриевна (Ассоциация предпринимательства Автозаводского района)

7.Острякова Галина Геннадьевна (адвокат)

8.Голованов Александр Юрьевич (член "Опоры России")

9.Зырянов Руслан Львович (спортивный менеджер, футбольный клуб "Нижний Новгород")

10.Горелов Игорь Юрьевич (Федерация футбола Нижнего Новгорода)

11.Ерофеев Владислав Юрьевич (независимая газета "Футбол-Хоккей НН")

12.Батурин Александр Сергеевич (Совет молодых адвокатов палаты адвокатов Нижегородской области)

13.Корнодуб Геннадий Валерьевич (Межрегиональная благотворительная общественная организация социальной адаптации граждан "Шаг к жизни")

14.Вострилов Сергей Анатольевич (журналист, общественный деятель)

15.Андрианова Светлана Викторовна (проект "Радости материнства")

16.Колпакова Елена Семеновна (проект "Поможем реке")

17.Созонтьева Татьяна Сергеевна (Нижегородская областная организация Всероссийского общества охраны природы)

18.Болонин Александр Евгеньевич (Ассоциация содействия рыболовства "ЭкоВолга")

19.Агафонова Ирина Святославовна (архитектор, историк архитектуры)

20.Зотов Владимир Александрович (адвокат)

Напомним, что 25 августа 2017 года был сформирован новый орган – Общественная палата Нижнего Новгорода, в состав которого по результатам отбора вошли 33 человека. Первое заседание Общественной палаты Нижнего Новгорода состоялось 6 сентября.