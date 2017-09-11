Сбербанк и ВТБ прокредитуют нижегородское "Теплоэнерго" на 1 млрд рублей Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ПАО "Сбербанк" и ПАО "Банк ВТБ" прокредитуют ОАО "Теплоэнерго" (Нижний Новгород) на 1 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 8 сентября 2017 года.



Согласно информации, в первой закупке, где победителем стал Сбербанк, участвовали также ПАО "Росбанк" и ПАО "Банк ВТБ", однако Сбербанк запросил наиболее низкую цену – в 8,98% годовых против предложений в 9,09% и 9,15% соответственно. Начальная цена контракта на открытие кредитной линии с лимитом задолженности 500 млн рублей составляла 9,5% годовых (142,5 млн рублей). На участие во второй закупке поступила только заявка ПАО "Банк ВТБ", предложение которого составило 9,4% годовых.



Напомним, кредитные линии должны быть открыты на один год. Цель – пополнение оборотных средств (расчеты с поставщиками за топливно-энергетические ресурсы, расчеты с контрагентами за выполненные работы, выплата заработной платы, оплата налогов, арендных платежей и других производственных расходов).



Напомним также, что "Теплоэнерго" намерено отремонтировать более 40 км теплотрасс в Нижнем Новгороде в 2017 году.