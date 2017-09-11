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Общество

Нижегородская Дума рассмотрит вопрос о сокращении срока отпуска главы администрации города

11 сентября 2017 16:07  [120] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума рассмотрит вопрос изменений в контракте с главой администрации города. Проект решения Гордумы имеется в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

Правки предусматривают сокращение ежегодного отпуска сити-менеджера - с 35 до 30 календарных дней (обусловлено изменениями в региональном законодательстве), дополнительного отпуска за выслугу лет (ранее – не более 15 календарных дней, при принятии решения – не более десяти дней, обусловлено изменениями в федеральном законодательстве).

Кроме того, по действующему контракту главе администрации присваивается классный чин "действительный муниципальный советник 3 класса" с первого дня назначения, проектом предлагается увеличить этот срок до трех месяцев с момента вступления в должность (обусловлено изменениями в региональном законодательстве).

Напомним, что в июне 2017 года Гордума согласовала обязанность нижегородского сити-менеджера подавать губернатору Нижегородской области сведения о доходах.

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