Проекты Нижнего Новгорода по программе "Комфортная городская среда" прошли все этапы публичных обсуждений Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проекты Нижнего Новгорода по федеральной программе "Комфортная городская среда" прошли все этапы публичных обсуждений. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов 11 сентября 2017 года.

Об этом он рассказал, комментируя итоги еженедельного оперативного совещания, в ходе которого главный архитектор города Виктор Быков рассказал о подходах и решениях в создании качественной городской среды.

По словам Быкова, управление главного архитектора ведет целенаправленную работу по подготовке концептуальных и проектных предложений в целях создания города комфортного для человека, улучшения качества окружающей его среды, сохранения объектов культурного наследия, решения вопросов благоустройства и реновации.

Он сообщил, что уже подготовлены предложения по созданию программы "Зеленая политика Нижнего Новгорода", проекты по восстановлению и реабилитации малых рек в части благоустройства прибрежных территорий. Есть концептуальные предложения по реконструкции и благоустройству Александровского сада. Разработана схема планировочного каркаса центральной части города для поэтапной реновации исторических улиц, площадей и Нижне-Волжской набережной.

Кроме того, предполагается формирование пространства от Благовещенской площади до метромоста, рассматриваются предложения по созданию исторического кластера в районе улиц Ковалихинская - Семашко.

Быков добавил, что к созданию комфортной городской среды на всех этапах реализации проекта привлекаются только профессионалы-архитекторы.

"У нас есть положительные примеры благоустройства, выполненного по проектам, разработанным архитекторами - это улица Рождественская, Нижне-Волжская набережная, Зачатьевская площадь, сквер с установкой памятника Преподобному Сергию Радонежскому на улице Ильинской. В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" конструкторское бюро "Стрелка" разрабатывает в настоящий момент концепции благоустройства общественных пространств в 40 городах России. В их числе при участии нижегородских архитекторов разработаны концепции благоустройства Большой Покровской, площади Минина и Пожарского, площади Максима Горького", - отметил Виктор Быков.

Миронов подчеркнул, что при реализации федеральной программы "Комфортная городская среда" в Нижнем Новгороде привлечено широкое архитектурное сообщество и сами жители.

"За основу мы взяли мнение горожан, и те проекты, которые на сегодняшний день реализуются в рамках федеральной программы, прошли все этапы публичных обсуждений. Работы по благоустройству активно ведутся на Большой Покровской, вокруг территории Мещерского озера и на площади Киселева в Автозаводском районе. В ближайшее время будет сформирована муниципальная программа по благоустройству дворовых территорий до 2022 года. Администрации районов уже определили кварталы, которые будут участвовать в этой программе. Все жители города уже сейчас могут представить свое видение и сообщить свои идеи относительно того, что бы они хотели видеть в своих дворах в первую очередь", - пояснил Миронов.

Он напомнил, что хорошим примером обсуждения с жителями перспектив благоустройства стал выбор места размещения отреставрированного памятника Максиму Горькому авторства Андрея Кикина.

Напомним, что нижегородская администрация объявила аукционы на благоустройство ряда территорий на 330 млн рублей 28 июля 2017 года.

СПРАВКА:

Приоритетный проект "Комфортная городская среда" был утвержден советом при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам в ноябре 2016 года. Проект рассчитан на 2017-2022 годы и предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественно значимых городских пространств. Средства на реализацию проектов благоустройства будут выделяться из бюджетов трех уровней: федерального, областного и городского.