В Нижнем Новгороде состоялся второй мастер-класс в рамках программы "Бизнес класс" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мастер-класс генерального директора консалтингового агентства Paper Planes, преподавателя Московской школы управления СКОЛКОВО и РАНХиГС Ильи Балахнина для действующих и начинающих предпринимателей региона в рамках программы Google и Сбербанка "Бизнес класс" состоялся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка 11 сентября 2017 года.

Согласно информации, на тренинге присутствовали более 200 самых активных участников программы из Нижегородской и Владимирской областей и Чувашии. В ходе мастер-класса эксперт рассказал предпринимателям об основных правилах эффективного управления маркетингом и продажами, а также о том, как правильно разработать стратегию позиционирования продукта и на какие показатели стоит ориентироваться при принятии бизнес-решений.



"Ни одна компания, особенно малый бизнес, не может преуспеть на рынке без хорошо продуманной стратегии в области маркетинга и продаж. Надеюсь, знания и навыки, полученные в ходе тренинга, помогут участникам грамотно подойти к привлечению клиентов и добиться высоких показателей прибыли", — сказал Балахнин.

Напомним, первый мастер-класс в рамках совместной программы Сбербанка и Google прошел в Нижнем Новгороде 5 августа.

СПРАВКА:

"Бизнес класс" — это бесплатная программа для развития микро- и малого предпринимательства. На данный момент проект запущен в 20 регионах России, в том числе в Нижегородской и Владимирской областях и Республике Чувашия. В основе курса — практические занятия с опытными экспертами и наставниками, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Регистрация открыта на сайте www.business-class.pro.