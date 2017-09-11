Константин Аргентов победил на довыборах в Думу Арзамаса Нижегородской области Политика

Константин Аргентов Фото: из соцсетей

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Константин Аргентов победил на довыборах в Думу Арзамаса Нижегородской области. Итоги голосования по округу №24 опубликованы на сайте регионального избиркома 11 сентября 2017 года.



Согласно информации, начальник управления внешних связей Арзамасского приборостроительного завода, секретарь местного отделения "Единой России" Константин Аргентов получил 669 голосов избирателей (51,1%), индивидуальный предприниматель Олег Левченко (ЛДПР) – 438 (33,5%), мастер цеха ПАО "Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА" Алексей Ямкин (КПРФ) – 147 (11,2%), пенсионер Виктор Кудаков – 29 (2,2%).



В ТИКе Арзамаса НИА "Нижний Новгород" сообщили, что явка на довыборах составила 42,4%. "Результаты довыборов утверждены", - добавили в ТИКе.



Напомним, что мандат по округу №24 оказался вакантным в связи с избранием депутата Михаила Мухина мэром города.



Всего на довыборы в Арзамасе документы подавали восемь кандидатов: четыре представителя парламентских партий и четверо самовыдвиженцев. Среди них – брат мэра Николай Мухин, которому в итоге в регистрации отказали, сославшись на предоставление неполного пакета документов. С довыборов также был снят Дмитрий Грызин ("Справедливая Россия") – он, согласно информации на сайте Арзамасского городского суда, не предоставил в избирательную комиссию решение бюро Совета НРО "СР", содержащее в себе решение о создании местного отделения в Арзамасском районе.