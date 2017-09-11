Комиссия нижегородской Думы по землепользованию проголосовала за отказ в строительстве у Светлоярского озера Общество

Комиссия Думы Нижнего Новгорода по землепользованию и застройке проголосовала за отказ в строительстве у Светлоярского озера. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы по итогам заседания комиссии 11 сентября 2017 года.

В повестке дня был вопрос о строительстве частного объекта в парке около Светлоярского озера. Члены комиссии проголосовали за то, чтобы не предоставлять разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, который запрашивал застройщик.

"Комиссия по землепользованию и застройке приняла решение: не давать условно-разрешенное использование, которое запрашивал застройщик для того, чтобы была возможность строить кафе и бассейн. Услышали мнение жителей, мнение районной администрации, поэтому единогласно такое решение принято", - прокомментировала итоги заседания комиссии глава города Елизавета Солонченко.

Оценивая данное решение для всех сторон, она подчеркнула, что для застройщика, это, наверное, не очень хорошо, потому что у него были свои планы на данный участок, и он готов был инвестировать деньги. "Зато это хорошо для жителей, которые хотят видеть там просто парк с прогулочной зоной. Наверное, теперь в этой ситуации мы должны помочь застройщику и подобрать ему другую площадку, где не будут ущемляться интересы горожан. Город - это баланс интересов и жителей, и бизнеса. И городские власти должны этот баланс находить", - прокомментировала Елизавета Солонченко.