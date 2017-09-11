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Общество

Жители Дзержинска уберут территорию у Утиного озера в рамках экологической акции "Сделаем!" 15 сентября

12 сентября 2017 09:56  [71] Общество

Жители Дзержинска Нижегородской области уберут территорию у Утиного озера в рамках экологической акции "Сделаем!" 15 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

15 сентября, в Дзержинске на Утином озере за ТЦ "Карусель" состоится экологическая акция "Сделаем в Дзержинске", которая проводится в рамках ежегодной общероссийской добровольческой акции "Сделаем!". Согласно информации, Дзержинск примет участие в акции "Сделаем!" уже в шестой раз.

"Принять участие в субботнике может любой желающий. Организаторы предоставят дзержинцам весь необходимый для уборки инвентарь, а также централизованно вывезут весь собранный мусор на полигон для дальнейшей переработки. На протяжении всей экологической акции будет организовано музыкальное сопровождение", - говорится в пресс-релизе..

Общий сбор участников акции "Сделаем в Дзержинске" состоится в 16:00 на площадке около дома №54 по проспекту Ленинского Комсомола (за ТЦ "Карусель").

Напомним, что 15 и 16 сентября в Дзержинске также пройдет III художественно-экологический фестиваль "ЭкоДзерФест", организованный администрацией города. Дзержинцев ждут праздничные и интерактивные программы, экологический квест, флешмоб, экскурсии, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, экологическая акция и многое другое.

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