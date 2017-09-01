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Культура и отдых

Организаторы перенесли фестиваль "ЭкоДзерФест" в Дзержинске на 15-16 сентября

07 сентября 2017 13:37  [52] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Организаторы перенесли фестиваль "ЭкоДзерФест" в Дзержинске Нижегородской области на 15-16 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно сообщению, художественно-экологический фестиваль, который был запланирован на 8-9 сентября переносится на неделю в связи с погодными условиями.

Как сообщалось ранее, в рамках фестиваля состоится флешмоб "Мы – дети Земли", экологический квест "Зеленое кольцо", экологические мастер-классы, фитнес-марафон, а также экскурсия "Комплексной лаборатории по загрязнению окружающей среды" о защите окружающей среды в Дзержинске и о работе самой лаборатории.

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