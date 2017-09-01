Организаторы перенесли фестиваль "ЭкоДзерФест" в Дзержинске на 15-16 сентября

Фото:
Организаторы перенесли фестиваль "ЭкоДзерФест" в Дзержинске Нижегородской области на 15-16 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Согласно сообщению, художественно-экологический фестиваль, который был запланирован на 8-9 сентября переносится на неделю в связи с погодными условиями.
Как сообщалось ранее, в рамках фестиваля состоится флешмоб "Мы – дети Земли", экологический квест "Зеленое кольцо", экологические мастер-классы, фитнес-марафон, а также экскурсия "Комплексной лаборатории по загрязнению окружающей среды" о защите окружающей среды в Дзержинске и о работе самой лаборатории.
(18+)
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+