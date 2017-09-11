Руководитель тамбовского УМВД Юрий Кулик возглавит ГУ МВД РФ по Нижегородской области Общество

Юрий Кулик Фото: пресс-служба УМВД Тамбовской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Руководитель тамбовского УМВД Юрий Кулик возглавит ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Генерал-майор Юрий Кулик, возглавляющий УМВД по Тамбовской области, будет назначен начальником ГУ МВД РФ по Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе тамбовского ведомства 12 сентября 2017 года.

Дату официального назначения Юрия Кулика на новый пост собеседник агентства не уточнил.

Согласно информации, ранее Юрий Кулик уже работал в приволжском федеральном округе – с 2004 по 2006 год он возглавлял Приволжское УВД на транспорте.

Напмним, что в марте 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке начальника ГУ МВД РФ по Нижегородской области генерал-лейтенанта Ивана Шаева.

СПРАВКА:

Генерал-майор полиции Юрий Павлович Кулик родился в апреле 1963 году на Украине.

В 1981-1985 годах проходил службу в Вооруженных силах в воздушно-десантных войсках. Начинал службу в органах внутренних дел постовым милиционером в Ленинграде. Работал оперуполномоченным уголовного розыска, участковым, оперативным дежурным, заместителем начальника территориального отдела милиции в аппарате ГУВД Санкт-Петербурга, начальником Павловского ГОВД, заместителем начальника Красногвардейского РУВД.

В 1992 году окончил Санкт-Петербургскую высшую школу МВД. В 2000 году возглавил Санкт-Петербургское линейное управление внутренних дел на транспорте.

С 2004 года - начальник Приволжского УВД на транспорте.

В 2006 году указом президента РФ присвоено специальное звание генерал-майор милиции.

В 2007 году назначен начальником Московского УВД на воздушном и водном транспорте.

В 2011 году переведен на службу в ФСИН РФ, где возглавил Управление Федеральной службы исполнения наказания по Краснодарскому краю.

4 января 2014 года указом президента РФ назначен начальником УМВД России по Тамбовской области.

Юрий Кулик имеет ученую степень кандидата экономических наук. Активно занимался различными видами спорта, имеет спортивное звание "Мастер спорта" по вольной борьбе.

Награжден "Орденом Почета", медалью "За отличие в охране общественного порядка" и другими государственными и ведомственными наградами.

Женат. Воспитывает четверых детей.