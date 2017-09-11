Валерий Шанцев поручил министерствам отслеживать реальное повышение зарплат бюджетников Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручил министерствам отслеживать реальное повышение зарплат бюджетников. Об этом стало известно на заседании правительства региона 12 сентября 2017 года.



В ходе обсуждения доклада министра финансов Нижегородской области Ольги Сулимы на тему основных направлений бюджетной политики региона на 2018-2020 годы у главы региона возник вопрос, касающийся повышения зарплат в соцсфере.



"Все ли дорожные карты удалость вместе с отраслевыми министерствами проанализировать? Осуществлялись ли проверки в этом году? Надо базироваться на существующей ситуации, выяснять, доходят ли эти повышения до наших бюджетных учреждений. Мои встречи, прямые эфиры показывают, что люди задают эти вопросы. Они говорят: "Вы говорите в среднем по области, а у меня другая ситуация", - сказал Шанцев.



Губернатор пояснил, что иногда руководители учреждений перераспределяют средства по своему усмотрению, основываясь на субъективной оценке потребностей.



"В целом по области у нас эти дорожные карты выполняются, но меня беспокоит, что не всегда эти суммы доходят до конкретных людей. Поэтому я дал поручение четко разобраться, чтобы все работники имели повышение заработной платы в соответствии с теми планами, которые нами утверждены для различных отраслей культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты. Все должны почувствовать это повышение и работать спокойно", - заключил губернатор.



Напомним, правительство Нижегородской области определило основные направления бюджетной политики на 2018-2020 годы. Будут сохраняться следующие приоритеты по расходам: поэтапное повышение зарплат отдельным категориям работникам соцсферы, реализация мер по созданию новых мест в школах, поддержка семей с детьми, реализация жилищных программ, а также соцподдержка населения, софинансирование социально значимых расходов органов МСУ, финансирование мероприятий, связанных с ЧМ-2018, и обеспечение доступности транспортного обслуживания льготных категорий граждан. Сохранится социальная направленность бюджета, продолжится реализация адресной инвестиционной программы.