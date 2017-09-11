Горадминистрация объявила четыре аукциона на право развития территорий в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Горадминистрация объявила четыре аукциона на право развития территорий в Нижнем Новгороде. Соответствующие документы опубликованы на сайте администрации 12 сентября 2017 года.



Согласно размещенной информации, 13 октября 2017 года пройдут четыре аукциона на право заключения договоров о развитии застроенной территории (РЗТ): в границах пр. Молодежный, ул. Красноуральская, пр. Ильича, ул. Левитана (начальная цена – 10,2 млн рублей); улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя, Грекова (5,2 млн рублей); улиц Старая Канава, Свободы и пер. Союзный (2,2 млн рублей); улиц Журова, Чонгарская, Искры, Тираспольская (2,8 млн рублей).



Ранее сообщалось, что всего в 2017 году планируется провести 53 аукциона по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде. 11 территорий из 53 будут разыграны по программе волнового переселения. Ожидаемая сумма поступлений в бюджет - 218 млн рублей.



Напомним также, что в декабре 2016 года Законодательное собрание Нижегородской области одобрило возврат большей части градостроительных полномочий муниципалитетам с областного уровня. С 1 января 2015 года по декабрь 2016 года эти полномочия находились на уровне областного правительства.