Администрация Нижнего Новгорода намерена направить 7,3 млн рублей на монтаж освещения территории площади им. Киселёва Экономика

ДК ГАЗ на пл. Киселева Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Администрация Нижнего Новгорода намерена направить 7,3 млн рублей на монтаж освещения территории площади им. Киселёва в Автозаводском районе города. Об этом сообщается на сайте госзакупок 12 сентября 2017 года.



Согласно информации, заказчиком аукциона является нижегородское МУП "Инженерные сети". В рамках контракта заказчик будет обязан выполнить работы по монтажу сети наружного освещения в границах площади им. Киселёва, благоустройству проездов, автостоянок и пешеходных зон. Также предстоит работ по замене светильников на современные светодиоды и опор. Работы необходимо выполнить в течение 45 дней с даты заключения договора. Аукцион состоится 2 октября 2017 года.



Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 7,306 млн рублей. Средства на реализацию программы выделены в рамках программы "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода". Из федерального бюджета - 2,061 млн рублей, из регионального - 4,958 млн рублей, из городского – 287 тысяч 257 рублей.



Напомним, что "Нижавтодорстрой" получил право на комплексное благоустройство пл. Киселева в Нижнем Новгороде. В рамках проекта будет необходимо провести обновление дорожного полотна, рекреационной зоны, установить новые урны и лавки. Работы должны быть выполнены в течение 60 дней с момента заключения контракта. Также будет выполнено озеленение и благоустройство дворовых территорий в границах ул. Школьной, Лескова, Прыгунова, Смирнова, Веденяпина, а также проспектов Ильича, Октября и Молодежного. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 37,2 млн рублей.