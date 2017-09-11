И.о. главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов проинспектировал проекты городского благоустройства Общество

Сергей Миронов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов 12 сентября 2017 года провел выездное совещание, в рамках которого проинспектировал ход реализации крупных проектов благоустройства города. Об этом сообщает управление по работе со СМИ Нижнего Новгорода.

Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин проинформировал Миронова, что в этом году для благоустройства дворовых территорий района были предложены два квартала: в границах пр. Молодежный, Ильича, Октября и ул. Школьная и в границах ул. Лескова, Героя Прыгунова, Героя Смирнова и Веденяпина.

Перечень работ по благоустройству территорий включил ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных тротуаров, вырубка аварийных зеленых насаждений, установка декоративных ограждений газонов, установка детских игровых и спортивных площадок, установка малых архитектурных форм и ремонт освещения.

В личной беседе с Мироновым автозаводцы обратили внимание исполняющего обязанности главы администрации города на то, что им не хватает во дворах стоек для выбивания ковров и сушки белья, а также дополнительных лавочек и урн. Миронов поручил главе администрации района вместе с подрядной организацией проработать этот вопрос по обращению граждан, а также завершить все намеченные работы по благоустройству до ноября 2017 года.

Далее Миронов осмотрел ход работ на ул. Большая Покровская. Комплексное благоустройство главной улицы города в 2017 году проводится в границах от ул. Октябрьской до пл. Минина и Пожарского, включая трамвайные пути.



"В рамках комплексного благоустройства улицы запланировано проведение работ по замене существующего брусчатого покрытия на гранитное. Предусмотрен ремонт системы поверхностного водоотведения, цветника и подпорных стенок в скверах на Театральной площади. Будут проведены работы по восстановлению участков газона в скверах, замена существующих и установка дополнительных малых архитектурных форм, ремонт торшеров уличного освещения. Сейчас проводятся работы по демонтажу верхнего слоя брусчатки, водоотводящих лотков и их ремонту. На отдельных участках уже начали работы по укладке гранитной плиты. Отмечу, что плиты термообработаны, долговечны, имеют антискользящее покрытие", - отметил руководитель проекта ООО "Управляющая компания "Возрождение Торговый дом" Василий Кузнецов.

Миронов сообщил, что благодаря прозрачному ограждению все жители и гости города могут наблюдать за работами, которые ведутся на Большой Покровской и оценить их масштаб.



"Генеральная компания, производящая работы, имеет собственные силы, материалы и, учитывая тот темп, который взят, жители города уже в ноябре увидят обновленную главную улицу города. Безусловно, есть нюансы, по которым приходится оперативно принимать решения. По ходу выполнения работ от нижегородских архитекторов поступают интересные предложения. Например, на площади Минина и Пожарского будет размещена карта с границами города на момент основания. Театральная площадь также будет обновлена. Главная клумба поменяет свой вид - она будет поделена пополам и облицована гранитом. В настоящее время администрация города готовит техническое задание на проектирование второй части улицы - от трамвайных путей до площади Горького", - подвел итоги совещания Миронов.

Также он отметил, что после реконструкции Большой Покровской принципиально будет изменена схема содержания улично-дорожной сети. В зимний период планируется использование реагента, а при проведении конкурсов по выбору подрядной организации обязательным условием станет наличие и использование специальной малогабаритной техники для уборки снега и мусора. В планах администрации также закупка нескольких мобильных функциональных машин для уборки территорий в центре города.

Напомним, в рамках программы "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода" в 2017 году будет проведено обновление дорожного полотна, рекреационной зоны, установить новые урны и лавки. Работы должны быть выполнены в течение 60 дней с момента заключения контракта. Также будет выполнено озеленение и благоустройство дворовых территорий в границах ул. Школьной, Лескова, Прыгунова, Смирнова, Веденяпина, а также проспектов Ильича, Октября и Молодежного. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 37,2 млн рублей.