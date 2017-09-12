ВМЗ намерен запустить производство обсадных, нефтегазопроводных и компрессорных труб в концу 2018 года

производство на ВМЗ
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ВМЗ намерен запустить производство обсадных, насосно-компрессорных и нефтегазопроводных труб в концу 2018 года. Об этом управляющий директор АО "Выксунский металлургический завод" Александр Барыков сообщил в рамках пресс-конференции 11 сентября.
По его словам, на данный момент уже начато переоборудование цехов для производства новых видов труб. Завод намерен представить первую продукцию в течение следующего года, после чего будет налажено серийное производство. В него будет входить единый цех производства насосно-компрессорных труб и центр отделки обсадных труб. Стоимость инвестиций в проект составила более 40 млрд рублей.
Барыков также отметил, что за последние 15 лет компания вложила в модернизацию предприятия более 180 млрд рублей.
Напомним, что ВМЗ планирует остановить работу Мартеновской печи в первом полугодии 2018 года.
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