Нижегородский ХК "Торпедо" отыграл две шайбы у нижнекамского "Нефтехимика" и победил в овертайме Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

Нижегородский ХК "Торпедо" отыграл две шайбы у нижнекамского "Нефтехимика" и победил в овертайме. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Нижегородское "Торпедо" начало выездное турне 12 сентября с игры в Нижнекамске против "Нефтехимика".

В первом периоде нижнекамцы действовали активнее и заставляли нижегородцев нарушать правила. В меньшинстве торпедовцы отбились, но пропустили шайбу, едва Владимир Галузин покинул скамейку для оштрафованных - точный бросок нанес защитник хозяев Шарипзянов.

В начале второго периода характер игры не изменился и нижнекамцам удалось увеличить преимущество (гол на счету Галимова), но затем нижегородцам удалось дважды реализовать преимущество - оба раза точными бросками отметился защитник Денис Баранцев.

В третьем периоде обе команды много атаковали, но счет до конца основного времени не изменился. В овертайме больше повезло торпедовцам, которые смогли вырвать победу - заброшенная шайба на счету Егора Дугина. Таким образом, игра закончилась со счётом 3:2.

Состав "Торпедо": Галимов; Баранцев - Кундратек, Еглич - Дугин - Даугавиньш; Мамашев - Григорьев, Столяров - Галузин - Паршин; Сергиенко - Шуленин, Потапов - Грачев - Кулемин; Курбатов, Лазарев-Мозер-Веряев, Ураков.

Следующий матч "Торпедо" сыграет 14 сентября в Уфе против "Салавата Юлаева".

Напомним, что 8 сентября "Торпедо" одержало минимальную победу над минским "Динамо".