Промсвязьбанк
Ростелеком
Главные новости
12 сентября 2017 14:15  [687] Сергей Малов сложил полномочия представителя МИД России в Нижнем Новгороде
12 сентября 2017 12:18  [501] Руководитель тамбовского УМВД Юрий Кулик возглавит ГУ МВД РФ по Нижегородской области
11 сентября 2017 18:03  [437] Константин Аргентов победил на довыборах в Думу Арзамаса Нижегородской области
11 сентября 2017 18:08  [242] Кандидат от КПРФ Сергей Елизаров выиграл довыборы в Думу Дзержинска Нижегородской области
11 сентября 2017 16:33  [370] Наибольший процент избирателей на довыборах в Думу Нижнего Новгорода проголосовал по округу №31
Общество

Ремонтные работы на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде

13 сентября 2017 11:10  [48] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Кира Мишина

Работы по благоустройству центральной пешеходной улицы Нижнего Новгорода начались 5 сентября 2017 года. Работы финансируются по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

По информации горадминистрации, благоустройство Большой Покровской планируется на участке от площади Минина и Пожарского до пересечения с улицей Октябрьской. В перечень работ по благоустройству Большой Покровской входит замена существующего брусчатого покрытия на гранитное площадью около 16 тысяч кв.м, обновление системы водоотводных лотков и водоприемных решеток, посадка лип, ремонт цветника и подворных стенок на Театральной площади, восстановление газона, замена существующих и установка дополнительных малых архитектурных форм: скамеек, урн, парковочных столбиков. "Изюминкой проекта должна стать площадка около ДК им.Свердлова, где будет представлена историческая кладка улицы", - говорится в сообщении администрации.

Как сообщалось ранее, цена контракта на ремонт половины ул.Большой Покровской по итогам торгов составила 171,78 млн рублей.

Ремонтные работы на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде
Ремонтные работы на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде
Ремонтные работы на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде
Ремонтные работы на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде
Ремонтные работы на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде
Ремонтные работы на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде
Ремонтные работы на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде
Ремонтные работы на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде
Ремонтные работы на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде
Ремонтные работы на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде
Ремонтные работы на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде
Ремонтные работы на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде
Ремонтные работы на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде
Ремонтные работы на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде
Ремонтные работы на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph