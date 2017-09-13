Ремонтные работы на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде

Работы по благоустройству центральной пешеходной улицы Нижнего Новгорода начались 5 сентября 2017 года. Работы финансируются по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".
По информации горадминистрации, благоустройство Большой Покровской планируется на участке от площади Минина и Пожарского до пересечения с улицей Октябрьской. В перечень работ по благоустройству Большой Покровской входит замена существующего брусчатого покрытия на гранитное площадью около 16 тысяч кв.м, обновление системы водоотводных лотков и водоприемных решеток, посадка лип, ремонт цветника и подворных стенок на Театральной площади, восстановление газона, замена существующих и установка дополнительных малых архитектурных форм: скамеек, урн, парковочных столбиков. "Изюминкой проекта должна стать площадка около ДК им.Свердлова, где будет представлена историческая кладка улицы", - говорится в сообщении администрации.
Как сообщалось ранее, цена контракта на ремонт половины ул.Большой Покровской по итогам торгов составила 171,78 млн рублей.
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