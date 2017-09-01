Работы по благоустройству начались на ул. Б.Покровской и на Мещерском озере в Нижнем Новгороде 5 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работы по благоустройству начались на ул. Большой Покровской и в районе Мещерского озера в Нижнем Новгороде 5 сентября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Работы финансируются по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

Как сообщил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев, в районе Мещерского озера началась вырубка дикорастущих кустарников, срезка грунта и планировка территории под будущее благоустройство.

На Большой Покровской в районе Театральной площади рабочие начали снимать брусчатку. Сообщается, что по данным на 5 сентября демонтировано около 300 кв.м брусчатки и дождеприемных лотков, готовится основание для нового покрытия. "На следующей неделе ожидается прибытие первых партий гранита, который будет уложен на главной городской пешеходной улице. В перечень работ по благоустройству Большой Покровской входит замена существующего брусчатого покрытия на гранитное площадью около 16 тыс кв.м, обновление системы водоотводных лотков и водоприемных решеток, посадка лип, ремонт цветника и подворных стенок на Театральной площади, восстановление газона, замена существующих и установка дополнительных малых архитектурных форм: скамеек, урн, парковочных столбиков. Напомним, что благоустройство Большой Покровской коснется участка от площади Минина и Пожарского до пересечения с улицей Октябрьской. Изюминкой проекта должна стать площадка около ДК им.Свердлова, где будет представлена историческая кладка улицы", - говорится в сообщении.

Также в горадминистрации отметили, что в рамках федпрограммы продолжается реконструкция транспортной развязки на площади Киселева - благоустройство этого общественного пространства запланировано на 2018 год, а в этом году там проходят масштабные работы по обновлению транспортной развязки.

Напомним, что 28 августа 2017 года нижегородская администрация сообщила о планах завершить ремонт второй части ул. Б.Покровской и пл.Горького не ранее 2019 года. Цена контракта на ремонт половины ул.Большой Покровской по итогам торгов составила 171,78 млн рублей.