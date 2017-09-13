Явка избирателей на довыборах в Думу Нижнего Новгорода составила 12,62% Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Явка избирателей на довыборах в Думу Нижнего Новгорода составила 12,62%. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии Нижегородской области.



Согласно опубликованной информации, всего в выборах по области приняли участие 51,7 тысяч из 2,2 млн избирателей, включенных в списки (22,8%). По Нижнему Новгороду явка избирателей составила 12,62% (10 632 из 84 244 избирателей, включенных в списки).



"Досрочно проголосовали 7 368 избирателей (3,25%), в том числе по областному центру – 3 801 (4,51%). В результате выборов из 172 замещенных мандатов 150 получили кандидаты, выдвинутые «Единой Россией", десять – КПРФ, четыре – ЛДПР, один – партией "Великое отечество", семь – самовыдвиженцы", - говорится в сообщении.



Напомним, что наибольший процент избирателей на довыборах в Думу Нижнего Новгорода проголосовал по округу №31.