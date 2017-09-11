Наибольший процент избирателей на довыборах в Думу Нижнего Новгорода проголосовал по округу №31 Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Наибольший процент избирателей на довыборах в Думу Нижнего Новгорода проголосовал по округу №31. Об этом сообщается в материалах на официальном сайте избирательной комиссии Нижнего Новгорода.



Согласно опубликованной информации, по округу №18 в голосовании приняли участие 12,63% от общего числа избирателей. Станислав Прокопович ("Единая Россия") получил 84,5% голосов, Денис Вышегородцев (КПРФ) - 6,25%, Александр Грачев ("Справедливая Россия") - 4,60%, Павел Савчук (ЛДПР) - 2,2%, Иван Васькин (самовыдвиженец) - 1,30%.



Наименьший процент явки показал округ №27 – проголосовало 9,33% избирателей. По предварительным данным, за Шамиля Аляутдинова (ЕР) отдали голосоа 69,5% избирателей округа, за Татьяну Гриневич (СР) – 10,8%, за Рустама Досаева (КПРФ) – 6,8%, за Дмитрия Николаева (ЛДПР) – 6,2%.



Больше всего избирателей – 15,6% - проголосовало в Советском районе по округу №31. За Андрея Колобова (СР) свои голоса отдали 82,7%, за Романа Чернигина (КПРФ) - 5,74%, за Михаила Серегина (ЕР) - 5,22%, за Кирилла Ковальчука (самовыдвиженец) - 2,16%, за Сергея Бровкина - 2,03%.



Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в избирательной комиссии Нижнего Новгорода, результаты выборов должны быть утверждены до конца текущей недели (до 15 сентября 2017 года. – прим. ред.).



"Тогда же будет озвучена и итоговая явка по всем округам", - добавили в избиркоме.