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Политика

Наибольший процент избирателей на довыборах в Думу Нижнего Новгорода проголосовал по округу №31

11 сентября 2017 16:33  [132] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Наибольший процент избирателей на довыборах в Думу Нижнего Новгорода проголосовал по округу №31. Об этом сообщается в материалах на официальном сайте избирательной комиссии Нижнего Новгорода.

Согласно опубликованной информации, по округу №18 в голосовании приняли участие 12,63% от общего числа избирателей. Станислав Прокопович ("Единая Россия") получил 84,5% голосов, Денис Вышегородцев (КПРФ) - 6,25%, Александр Грачев ("Справедливая Россия") - 4,60%, Павел Савчук (ЛДПР) - 2,2%, Иван Васькин (самовыдвиженец) - 1,30%.

Наименьший процент явки показал округ №27 – проголосовало 9,33% избирателей. По предварительным данным, за Шамиля Аляутдинова (ЕР) отдали голосоа 69,5% избирателей округа, за Татьяну Гриневич (СР) – 10,8%, за Рустама Досаева (КПРФ) – 6,8%, за Дмитрия Николаева (ЛДПР) – 6,2%.

Больше всего избирателей – 15,6% - проголосовало в Советском районе по округу №31. За Андрея Колобова (СР) свои голоса отдали 82,7%, за Романа Чернигина (КПРФ) - 5,74%, за Михаила Серегина (ЕР) - 5,22%, за Кирилла Ковальчука (самовыдвиженец) - 2,16%, за Сергея Бровкина - 2,03%.

Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в избирательной комиссии Нижнего Новгорода, результаты выборов должны быть утверждены до конца текущей недели (до 15 сентября 2017 года. – прим. ред.).

"Тогда же будет озвучена и итоговая явка по всем округам", - добавили в избиркоме.

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