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Общество

Синоптики прогнозируют температуру до +23° и дожди в Нижегородской области 14-15 сентября

13 сентября 2017 12:33  [53] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют температуру до +23° и дожди в Нижегородской области 14-15 сентября 2017 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Согласно информации, сегодня, 13 сентября, днем при южном ветре воздух прогреется до +23,+26°.

"14 сентября территория Нижегородской области попадет под влияние фронта, связанного с атлантическим циклоном, смещающегося по северу Европы. Ожидается неустойчивая погода. При значительной облачности и юго-западном ветре в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью около +15°, в дневные часы +18,+20°", - сообщают синоптики.

15 сентября ожидаются местами кратковременные дожди. Температурный фон все еще высокий: под утро +10,+13°, днем +20,+23°. Ветер юго-западный, умеренный.

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