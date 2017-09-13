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Экономика

Нижегородская администрация планирует включить в штат муниципальной службы техзаказчика капремонта МКД 46 человек

13 сентября 2017 15:44  [41] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода планирует включить в штат муниципальной службы техзаказчика капремонта МКД 46 человек. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Сергей Миронов на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 13 сентября 2017 года.

По его словам, на сегодняшний день служба техзаказчика зарегистрирована как юридическое лицо под названием "Управление муниципальным жилищным фондом Нижнего Новгорода".

"Штат планируется сформировать численностью 46 человек. Техзаказчик будет располагаться по адресу: ул. Суетинская,1. По поводу финансирования организации ведем переговоры с правительством Нижегородской области", - рассказал Миронов.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация планирует создать муниципальную службу техзаказчика капремонта многоквартирных домов до конца 2017 года. На создание службы, ее оснащение необходимо порядка 10 млн рублей В среднем на работу службы необходимо будет выделять около 40 млн рублей в год.

Напомним, что в феврале 2017 года администрация Нижнего Новгорода предложила депутатам Гордумы рассмотреть вариант создания городского Фонда капремонта многоквартирных домов или передачи функций технического заказчика либо муниципалитету, либо муниципальному учреждению. Весной текущего года ##509806##было принято решение остановиться на втором варианте.

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