Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
26 июня 2017 11:25  [362] Нижегородская администрация планирует ввести "тарифное меню" в общественном транспорте в августе 2017 года
26 июня 2017 11:17  [81] Нижегородская администрация рассчитывает начать утепление фасадов домов в рамках программы капремонта в 2018 году
26 июня 2017 10:56  [76] Долги за отопление и ГВС перед ПАО "Т Плюс" и АО "НКС" в Дзержинске Нижегородской области составили более 63 млн рублей
24 июня 2017 18:17  [497] Межведомственная комиссия признала разрушающийся дом по ул.Углова в Нижнем Новгороде подлежащим сносу
24 июня 2017 17:38  [222] Слушания по выдаче разрешения на использование нижегородской Епархией участка на Анкудиновском шоссе назначены на 4 июля
24 июня 2017 15:58  [226] Повторные торги на право аренды участка под малоэтажную застройку в п. Высоково в Нижнем Новгороде не состоялись
24 июня 2017 15:42  [179] Нижегородская администрация согласовала вывод из эксплуатации котельной ННГУ с сентября 2017 года
24 июня 2017 15:27  [256] Слушания по частичной смене зонирования стадиона "Красная этна" под малоэтажную застройку пройдут в Нижнем Новгороде 5 июля
24 июня 2017 15:16  [484] Активисты проведут пикет по сбору подписей против застройки Почаинского оврага в Нижнем Новгороде 26 июня
24 июня 2017 11:56  [317] Инициативная группа просит УГО ОКН признать железобетонные пакгаузы на нижегородской Стрелке обладающими признаками ОКН
Общество

Нижегородская администрация рассчитывает начать утепление фасадов домов в рамках программы капремонта в 2018 году

26 июня 2017 11:17  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода рассчитывать начать утепление фасадов домов в рамках программы капремонта в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил директор департамента жилья горадминистрации Павел Марков после оперативного совещания 26 июня 2017 года.

Напомним, что гендиректор "Теплоэнерго" Александр Котельников предложил принять подпрограмму по утеплению фасадов в апреле 2017 года. Как рассказал информагентству Павел Марков, данный вопрос был рассмотрен на уровне Заксобрания Нижегородской области, после чего было принято решение - при реализации программы капремонта предусматривать утепление фасадов.

"Тогда же рассматривался вопрос передачи функций техзаказчика муниципалитету. Таким образом, город, взяв на себя эту функцию, будет реализовывать, в том числе, утепление фасадов там, где это необходимо. Соответствующая задача поставлена при подготовке конкурсных процедур и при разработке проектно-сметной документации. Рассчитываем, что первые конкурсы "с утеплением" пройдут в 2018 году", - отметил директор департамента жилья.

Напомним, что фонд капремонта планирует начать работы с 700 домов Нижегородской области в 2017 году. При этом часть домов, чей ремонт будет завершен в 2017 году, были включены в программы 2015-2016 годов.

Напомним также, что фонд капремонта в 2016 году заменил 57 лифтов в Нижнем Новгороде из 618 планируемых.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
SM Day
Фотофакт
23 июня 2017Свалка мусора на ул.Большая Покровская в Нижнем Новгороде

Анастасия Плужникова

Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph