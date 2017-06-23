Нижегородская администрация рассчитывает начать утепление фасадов домов в рамках программы капремонта в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода рассчитывать начать утепление фасадов домов в рамках программы капремонта в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил директор департамента жилья горадминистрации Павел Марков после оперативного совещания 26 июня 2017 года.



Напомним, что гендиректор "Теплоэнерго" Александр Котельников предложил принять подпрограмму по утеплению фасадов в апреле 2017 года. Как рассказал информагентству Павел Марков, данный вопрос был рассмотрен на уровне Заксобрания Нижегородской области, после чего было принято решение - при реализации программы капремонта предусматривать утепление фасадов.



"Тогда же рассматривался вопрос передачи функций техзаказчика муниципалитету. Таким образом, город, взяв на себя эту функцию, будет реализовывать, в том числе, утепление фасадов там, где это необходимо. Соответствующая задача поставлена при подготовке конкурсных процедур и при разработке проектно-сметной документации. Рассчитываем, что первые конкурсы "с утеплением" пройдут в 2018 году", - отметил директор департамента жилья.



Напомним, что фонд капремонта планирует начать работы с 700 домов Нижегородской области в 2017 году. При этом часть домов, чей ремонт будет завершен в 2017 году, были включены в программы 2015-2016 годов.



Напомним также, что фонд капремонта в 2016 году заменил 57 лифтов в Нижнем Новгороде из 618 планируемых.