Аналитическое кредитное рейтинговое агентство выиграло торги по присвоению Нижнему Новгороду кредитного рейтинга

Фото:
АО "Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" (Москва) выиграло торги по присвоению Нижнему Новгороду кредитного рейтинга и его поддержанию. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 12 сентября 2017 года.
Согласно информации, компания стала единственной, кто подал заявку на участие в аукционе, назначенном на 14 сентября. Агентству будет направлен проект контракта. Напомним, начальная (максимальная) цена договора составляла 2,2 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Нижнего Новгорода. Контракт планируется заключить на три года.
Рейтинговое агентство должно будет публиковать пресс-релизы о присвоенных кредитных рейтингах и прогнозах по ним. При этом администрация будет вправе направить апелляции на эти рейтинги и прогнозы. Одним из требований является независимость рейтинговой оценки. Кроме того, на агентство не должны оказывать влияние какие-либо правительственные организации.
Напомним, в июле 2017 года администрация Нижнего Новгорода утвердила условия обращения муниципальных облигаций.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+