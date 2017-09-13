Аналитическое кредитное рейтинговое агентство выиграло торги по присвоению Нижнему Новгороду кредитного рейтинга Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

АО "Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" (Москва) выиграло торги по присвоению Нижнему Новгороду кредитного рейтинга и его поддержанию. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 12 сентября 2017 года.



Согласно информации, компания стала единственной, кто подал заявку на участие в аукционе, назначенном на 14 сентября. Агентству будет направлен проект контракта. Напомним, начальная (максимальная) цена договора составляла 2,2 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Нижнего Новгорода. Контракт планируется заключить на три года.



Рейтинговое агентство должно будет публиковать пресс-релизы о присвоенных кредитных рейтингах и прогнозах по ним. При этом администрация будет вправе направить апелляции на эти рейтинги и прогнозы. Одним из требований является независимость рейтинговой оценки. Кроме того, на агентство не должны оказывать влияние какие-либо правительственные организации.



Напомним, в июле 2017 года администрация Нижнего Новгорода утвердила условия обращения муниципальных облигаций.