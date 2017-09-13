Покинувший пост представителя МИД в Нижнем Новгороде Сергей Малов может получить дисциплинарное взыскание

Сергей Малов
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В отношении Сергея Малова, покинувшего пост представителя МИД России в Нижнем Новгороде, принимается решение о дисциплинарном взыскании. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель департамента информации и печати МИД России.
Согласно информации, в ходе кадровой проверки, проведенной МИД РФ, были выявлены нарушения внутренних предписаний трудовой дисциплины Сергеем Маловым.
"В настоящее время в отношении него принимается решение о дисциплинарном взыскании", - сообщили НИА "Нижний Новгород".
Напомним, о том, что Малов сложил полномочия, стало известно 12 сентября 2017 года. Он ушел в отставку в связи с "истечением срока контракта". Сам Малов в разговоре с корреспондентом НИА "Нижний Новгород" свой уход комментировать не стал. "Всё есть в "Яндексе", - сказал он.
Малов занимал пост представителя МИД РФ в Нижнем Новгороде с 1997 года.
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