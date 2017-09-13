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Общество

Покинувший пост представителя МИД в Нижнем Новгороде Сергей Малов может получить дисциплинарное взыскание

13 сентября 2017 17:34  [43] Общество
Сергей Малов

Сергей Малов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В отношении Сергея Малова, покинувшего пост представителя МИД России в Нижнем Новгороде, принимается решение о дисциплинарном взыскании. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель департамента информации и печати МИД России.

Согласно информации, в ходе кадровой проверки, проведенной МИД РФ, были выявлены нарушения внутренних предписаний трудовой дисциплины Сергеем Маловым.

"В настоящее время в отношении него принимается решение о дисциплинарном взыскании", - сообщили НИА "Нижний Новгород".

Напомним, о том, что Малов сложил полномочия, стало известно 12 сентября 2017 года. Он ушел в отставку в связи с "истечением срока контракта". Сам Малов в разговоре с корреспондентом НИА "Нижний Новгород" свой уход комментировать не стал. "Всё есть в "Яндексе", - сказал он.

Малов занимал пост представителя МИД РФ в Нижнем Новгороде с 1997 года.

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