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Бизнес

"Ростелеком" обсудит вопросы цифровой экономики на Международном бизнес-саммите в Нижнем Новгороде

13 сентября 2017 17:39  [28] Бизнес

"Ростелеком" примет участие в VI Международном бизнес-саммите, который состоится с 14 по 16 сентября 2017 года на Нижегородской ярмарке в Нижнем Новгороде. Также компания предоставит услуги связи для организации работы медиа-проекта "Купол". Об этом сообщает пресс-служба "Ростелекома" 13 сентября 2017 года.

Бизнес-саммит – площадка, которая уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент для налаживания деловых связей. Основная идея бизнес-саммита 2017 года – формирование эффективных стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды.

Вице-президент по стратегическим инициативам ПАО "Ростелеком" Борис Глазков станет участником пленарного заседания в день открытия бизнес-саммита, в ходе которого представители бизнеса, государственных органов и эксперты обсудят актуальные вопросы государственной программы "Цифровая экономика".

В течение трехдневной работы бизнес-саммита "Ростелеком" будет оказывать техническое содействие проекту "Купол" (площадка для организации онлайн трансляций мероприятий, круглых столов и интервью с участниками саммита на ресурсе регионального информационного агентства "Время Н").

Параллельные включения из студии и с мероприятий бизнес-саммита будут осуществляться через медиасервер провайдера. Технические решения, предложенные "Ростелекомом", обеспечат гарантированный высокоскоростной обмен данными между площадками форума на Нижегородской ярмарке. Интернет-вещание РИА "Время Н" будет доступно для просмотра в основных популярных браузерах без установки дополнительных плагинов, а также на мобильных устройствах на платформах Android и iOS.

Саммит 2017 – это более 70 конгрессных мероприятий по самым актуальным тематикам, 12000 деловых участников из 37 субъектов Российской Федерации и 28 зарубежных стран. Название форума отражает его основную идею, которая ставит во главу угла интересы бизнеса и предпринимательства как движущей силы развития экономики.

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