"УМК НН" рассчитывает на 56 тысяч новых мест для захоронений при расширении нижегородских кладбищ Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

МКУ "Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода" (УМК НН) рассчитывает на 56 тысяч новых мест для захоронений при расширении существующих нижегородских кладбищ. План-график организации работ по освоению свободных участков муниципальных кладбищ имеется в распоряжении НИА "Нижний Новгород".



Согласно проекту, на расширение "Ново-Сормовского" кладбища необходимо 13,4 млн рублей (30 тысяч мест для захоронений, 22,4 га), "Сортировочного" – 14,4 млн рублей (7 тысяч мест, 5,7 га), "Березовая пойма" – 1,1 млн рублей (1 тысяча мест, 0,5 га).



"Выделение денежных средств на кладбища "Сортировочное" и "Березовая пойма" в 2017 году позволит эксплуатировать их в открытом режиме уже в конце текущего года", - говорится в документе.



На строительство второй очереди кладбища "Новое Стригинское" (18 тысяч мест, 19 га) необходимо "не менее 80 млн рублей". В 2018 году планируется выполнить проект кладбища на сумму 1,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что МКУ "Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода" планирует расширить Новостригинское кладбище в 2018 году.

19 мая начальник юридического управления Ирина Маслова сообщила, что "действующих кладбищ в Нижнем Новгороде может хватить не более чем на два года".