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Экономика

Горадминистрация сообщила об отставании подготовки к отопительному сезону домов УК "Твой дом" в Нижнем Новгороде

13 сентября 2017 18:36  [41] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация сообщила об отставании в процессе подготовки к отопительному сезону домов УК "Твой дом" в Нижнем Новгороде. Об этом директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков сообщил в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по городскому хозяйству 13 сентября 2017 года.

По его словам, подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону проходит в штатном режиме.

На данный момент из семи тысяч домов, которые имеют центральное отопление, готово к сезону 97% жилищного фонда, что совпадает с аналогичными показателями 2016 года. Подготовительные работы должны быть завершены до 15 сентября 2017 года.

Марков отметил, что в ходе подготовки к сезону отставание наблюдается по 361 дому, который находился в управлении УК "Твой дом".

"Летом мы были вынуждены обратиться в правоохранительные органы в связи с невыполнением компании возложенных на нее обязательств. На сегодняшний день она лишается лицензии. Работы по ликвидации отставания в подготовке к холодному времени года также ведутся. К непосредственному началу отопительного сезона мы рассчитываем это отставание полностью ликвидировать", - отметил Марков.

Он также сообщил, что пробные топки в социальных учреждениях также начнутся уже с 15 сентября. Кроме того, в рамках подготовки жилфонда к зиме, управляющими компаниями и жилищно-строительными кооперативами (ЖСК) к сентябрю 2017 года была выполнена работа ремонту кровли на площади 10 тысяч кв метров на сумму 28 млн рублей, фасадов на площади 26 тысяч кв метров на сумму 76 млн рублей, также были заменены оконные блоки в 181 доме на сумму 60 млн рублей.

Напомним, что нижегородская администрация при холодной погоде намерена начать отопительный сезон в школах и детсадах с 15 сентября 2017 года.

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