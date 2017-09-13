Практический этап XVI всероссийского конкурса "Лучший водитель трамвая" стартовал в Нижнем Новгороде 14 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Практический этап XVI всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший водитель трамвая" стартовал в Нижнем Новгороде 14 сентября 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на открытии второго дня соревнований водителей трамваев на ул. Рождественской.

По информации городской администрации, в состязании принимают участие более 30 водителей из 25 городов России: Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Томска, Казани, Екатеринбурга и других. Соревновательная трасса организована на улице Рождественской. "Такое проходит впервые в истории, обычно соревнования организуются на территории трамвайных депо. Это сделано, чтобы понаблюдать за состязаниями водителей трамваев и оценить их мастерство могли не только профессиональные члены жюри, но простые горожане", - отметили в горадминистрации.

Как сообщили на открытии второго дня конкурса, 13 сентября состоялся теоретический этап соревнований: водители трамваев демонстрировали знания правил ПДД и технические знания. Также проходили тренировочные заезды. Основная часть конкурсной программы проходит 14 сентября с 09:00 до 17:00 . В этот день пройдут заезды, также водители и кондукторы покажут себя в уровне культуры обслуживания.

Оценивать профессионализм участников будут по подгруппам в трех номинациях: "Приемка трамвая перед выездом на линию", "Культура обслуживания пассажиров" и "Вождение трамвая". Как сообщил председатель экспертной комиссии Алексей Васильков, за первые три места предусмотрены также денежные призы в размере 500 тысяч рублей, которые будут переведены на счета победителей на День общественного транспорта.

Как отметил на торжественной церемонии открытия глава департамента транспорта городской администрации Александр Голофастов, поддержание и развитие городского электротранспорта является важной задачей для администрации. "Профессионализм, который нам покажут участники – это основная часть нашей работы. Потому что главное – это безопасность наших пассажиров", подчеркнул он.

Церемония награждения победителей XVI всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший водитель трамвая" состоится в Гербовом зале Главного ярмарочного дома 15 сентября.

Напомним, что движение транспорта на ул. Рождественской в Нижнем Новгороде закрыто 13 и 14 сентября 2017 года.