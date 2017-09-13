Нижегородская администрация объявила повторные торги на установку платных парковок на пл. Горького и ул. Ковалихинской Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация объявила повторные торги на установку платных парковок на пл. Горького и ул. Ковалихинской. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной информации, 9 октября 2017 года пройдут аукционы на поставку, установку и пуско-наладку автоматизированной информационной системы платных парковок на ул. Варварской и Ковалихинской и пл.Горького. Начальная цена контрактов составляет 3,494 и 3,497 млн рублей соответственно.

Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2017 года. Гарантийный срок на выполненную работу составляет два года после сдачи объектов в эксплуатацию.

Напомним, предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Ранее также сообщалось, что администрация перенесла ввод платных парковок на ул. Горького и Ковалихинской с весны на осень 2017 года. Планируется создать парковки закрытого типа – со шлагбаумами, стоимость – 50 рублей в час, время работы – с 8:00 до 20:00.