Нижегородское правительство подписало соглашение о сотрудничестве с инжиниринговой компанией "Атомстройэкспорт" Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области подписало соглашение о сотрудничестве с инжиниринговой компанией "Атомстройэкспорт" (прежнее название АО "Нижегородская инжиниринговая компания "Атомэнергопроект"). Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на церемонии подписания, 14 сентября 2017 года.



Подписанное соглашение является рамочным, оно предусматривает сотрудничество сторон в сфере разработки продуктов на основе цифровых технологий, включая разработку цифровых платформ, и внедрения их в государственном управлении, промышленной и иных отраслях. Также соглашение предполагает развитие недавно созданного международного IT-кластера Нижегородской области и проведение совместных мероприятий.



"Одной из основных тем нашего саммита является цифровая экономика. Нам всем предстоит большая работа по цифровой трансформации всего нашего общества. В этом плане очень важна компетенция партнеров, с которыми мы будем осуществлять это движение вперед", - отметил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.



Как рассказал старший вице-президент по развитию "АСЭ" Иван Борисов, соглашение предусматривает три направления. "Во-первых, мы сделаем вместе индустриальный каталог предприятий и продукции, производимой в Нижегородской области, которым смогут пользоваться заказчики как из сферы атомной промышленности, так и других отраслей. Во-вторых, мы планируем привлекать компании в нижегородский IT-кластер, чтобы они начали разрабатывать приложение для нашей платформы Multi-D. И в третьих, мы собираемся развернуть платформу "Умный город" в самом Нижнем Новгороде и других городах Нижегородской области", - рассказал Борисов.



СПРАВКА:

Система Multi-D – программный продукт высокой сложности, который позволяет осуществлять управление проектами по сооружению сложных инженерных объектов, управлять такими параметрами, как бюджет, сроки, качество. Указанная система является основой для разработки отечественной цифровой платформы для ключевых отраслей экономики.

Фото: Карты Google