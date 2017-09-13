Нижегородское "Торпедо" проиграло "Салавату Юлаеву" в выездном матче 14 сентября

Фото: с сайта ХК "Торпедо"
Нижегородское "Торпедо" проиграло "Салавату Юлаеву" в выездном матче в Уфе 14 сентября 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород».
Уже в самом начале игры нижегородцам удалось выйти вперед. После комбинации с участием Галузина и Паршина отличился защитник Юрий Сергиенко, который совсем недавно пришел в "Торпедо".
Все складывалось для нижегородцев удачно, но за пять минут до конца третьего периода уфимцы смогли отыграться - отличился Йонас Кемпайнен, а затем грубейшей ошибкой защитника "Торпедо" Григорьева воспользовался Линус Умарк, который и забросил решающую шайбу.
Торпедо: Лисутин; Баранцев - Кундратек, Лазарев - Потапов - Грачёв; Сергиенко - Григорьев, Столяров - Галузин - Паршин; Ермаков - Шуленин, Еглич - Дугин - Даугавиньш; Фаткуллин, Веряев - Мозер - Кулёмин, Рассказов.
Следующий матч нижегородцы проведут 16 сентября в Сочи, где сыграют против одноименного клуба.
Напомним, что 12 сентября "Торпедо" отыграл две шайбы у нижнекамского "Нефтехимика" и победил в овертайме со счётом 3:2.
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