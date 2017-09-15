Сотрудники "Союз Маринс Групп" провели мастер-класс по изготовлению цветов для воспитанников нижегородского детского дома Общество

Фото: Союз Маринс Групп

Сотрудники "Союз Маринс Групп" посетили Таремский детский дом в Павловском районе Нижегородской области, где провели для его воспитанников мастер-класс по изготовлению цветов и украшений из фоамирана. Об этом пресс-служба "Союз Маринс Групп" сообщила 15 сентября 2017 года.

"С Таремским детским домом кинокомпанию "Союз Маринс Групп" и ее сотрудников связывают многолетние добрые отношения. Небольшое социальное учреждение, расположенное в селе Таремском Павловского района Нижегородской области, воспитывает в своих стенах ребят, оставшихся без попечения родителей. Зачастую дети попадают сюда из больших семей, вместе со своими братьями и сестрами, и по традиции детского дома продолжают жить все вместе, независимо от возраста", - говорится в сообщении.

В творческой части встречи сотрудники "Маринс Парк Отель Нижний Новгород" провели для младших ребят из детского дома и их педагогов мастер-класс по изготовлению цветов и украшений из фоамирана, по завершении которого всех ждал сладкий стол с угощениями, испеченными с любовью сотрудниками ресторана отеля.

Кроме того, воспитанники подшефного "Союзу Маринс Групп" военно-спортивного клуба юных морских пехотинцев "Пантера" подготовили для ребят показательные выступления, продемонстрировали приемы самообороны и провели мастер-класс по сборке-разборке автомата. Каждый участник встречи мог также поучаствовать в мастер-классе, отработать на практике приемы самозащиты и на время разобрать-собрать макет автомата Калашникова, с чем ребята успешно справились.

"Мы очень признательны и ребятам, и сотрудникам "Союза Маринс Групп" за такую интересную встречу. Сегодня было очень познавательно и для взрослых ребят, которым скоро предстоит служба в армии, и для малышей, и для педагогов. Настоящая встреча друзей" - отметила музыкальный руководитель Таремского детского дома Елена Ветушкина.