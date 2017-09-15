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Общество

Синоптики прогнозируют продолжение "бабьего лета" в Нижегородской области 16 – 21 сентября

15 сентября 2017 15:11  [10] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют сохранение "бабьего лета" в Нижегородской области 16 – 21 сентября.

Синоптики прогнозируют ясную погоду с температурой до +21° в Нижегородской области 16 – 21 сентября 2017 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Согласно информации, 15 сентября под влиянием антициклона в регионе будет по-летнему тепло и сухо. Днем при южном ветре воздух прогреется до +21…+24°.

В ночь на 16 сентября атмосферный фронт с запада вызовет на территории Нижегородской области кратковременные дожди и порывистый ветер. Минимальная температура ночью составит +9…+12°.

Днем в субботу и в воскресенье, с ростом атмосферного давления небо очистится от облаков. Максимальная температура воздуха при юго-западном порывистом ветре днем - +17…+20°, в утренние часы не ниже +10°.

С 18 по 21 сентября, по предварительным расчетам, "бабье лето" с комфортной погодой продолжится. Сохранится повышенный температурный фон: в дневные часы колебания температуры от +18° до +21°, ночью +10…+13°.

"Однако, местами прогнозируются небольшие кратковременные дожди, утром слабые туманы", - уточняется в сообщении.

Напомним, что МЧС сообщило о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области 15 сентября из-за сильного ветра.

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